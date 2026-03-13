Abruzzo | la nuova legge blocca le adozioni e uccide i cani

In Abruzzo, una commissione di vigilanza ha evidenziato problemi nella gestione dei canili privati, sottolineando come una recente modifica legislativa abbia impedito le adozioni e peggiorato le condizioni dei cani. La legge recentemente approvata ha portato a bloccare le procedure di adozione, causando preoccupazione tra chi si occupa di animali e associazioni. La situazione riguarda specificamente i canili privati e il loro funzionamento.

Una commissione di vigilanza in Abruzzo ha messo in luce gravi criticità nella gestione dei canili privati, evidenziando come una recente modifica legislativa stia ostacolando le adozioni e peggiorando il benessere animale. L’emendamento Verrecchia, approvato nel novembre 2025, rischia di trasformare i rifugi in strutture chiuse al pubblico, con un impatto diretto sui bilanci dei comuni e sul destino degli animali. I dati emergenti mostrano disparità allarmanti tra le province, con la provincia dell’Aquila che registra tassi di mortalità sproporzionati rispetto alle altre zone regionali. L’intervento normativo ha modificato gli articoli 8 e 8-bis della legge regionale n. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo: la nuova legge blocca le adozioni e uccide i cani Articoli correlati "Aggiungi un nonno a tavola", l'iniziativa che promuove le adozioni di cani e gatti anzianiFino al 15 febbraio 2026 chi adotterà un cane o un gatto rispettivamente di almeno 8 o 10 anni, presso una sede LNDC Animal Protection in tutta... Milano, la giornata delle adozioni dei cani ai Giardini MontanelliUna domenica speciale a Porta Venezia: Patrizia Buongiardino, presidente dell'associazione Penelope, illustra l'iniziativa. Tutti gli aggiornamenti su Abruzzo la nuova legge blocca le... Temi più discussi: Nuova legge regionale sul lavoro, la Regione Abruzzo aggiorna le regole; Abruzzo: nuova legge sul lavoro, iniziato percorso condiviso; Abruzzo, avviato il confronto sulla nuova legge regionale sul lavoro; Magnacca, nuova legge regionale sul lavoro, l’Abruzzo aggiorna le regole dopo trent’anni. Abruzzo: nuova legge sul lavoro, iniziato percorso condivisoLa Regione Abruzzo ha iniziato un percorso condiviso con le parti sociali sul testo della nuova legge sul lavoro ... rete8.it Lavoro, l’Abruzzo aggiorna le regole dopo trent’anniL'Aquila. La Regione Abruzzo inizia oggi un percorso di condivisione con le parti sociali del testo della nuova legge sul ... abruzzolive.it TGR Abruzzo del 13/03/2026 ore 14:00 x.com Milinkovic-Savic: “Napoli Quello che ho visto mi è piaciuto molto” Il portiere del SSC Napoli Vanja Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Radio CRC durante la sua visita agli stand di Abruzzo e MSC Crociere alla Borsa Mediterranea del Turismo. Il portier - facebook.com facebook