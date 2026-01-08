Aggiungi un nonno a tavola l' iniziativa che promuove le adozioni di cani e gatti anziani

“Aggiungi un nonno a tavola” è un’iniziativa dedicata all’adozione di cani e gatti anziani. Questi animali, spesso trascurati, meritano comunque un’opportunità di vivere con dignità e affetto. L’età non deve essere un ostacolo: ogni animale merita una casa e l’amore di una famiglia, indipendentemente dagli anni che porta con sé.

Ci sono animali che aspettano più degli altri. Non perché siano “meno bravi”, ma perché hanno qualche candelina in più sulla torta e, nel mondo delle adozioni, l’età viene spesso scambiata per un difetto. E invece è solo vita vissuta. Lndc Animal Protection rilancia la campagna “Aggiungi un nonno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: “Aggiungi un nonno a tavola”: torna la campagna per adottare cani e gatti anziani, anche a Francavilla al Mare

Leggi anche: “Un trovatello sotto l’albero”, la campagna del Comune per favorire le adozioni dei cani durante le feste

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Aggiungi un nonno a tavola: torna l'iniziativa che promuove le adozioni di cani e gatti anziani; Aggiungi un nonno a tavola: torna la campagna LNDC per le adozioni di cani e gatti anziani; “Aggiungi un nonno a tavola”: torna la campagna per adottare cani e gatti anziani, anche a Francavilla al Mare; Adotta un cane o un gatto ’anziano’: Per un anno il cibo sarà gratuito.

Aggiungi un nonno a tavola: torna l’iniziativa che promuove le adozioni di cani e gatti anziani - Non perché siano “meno bravi”, ma perché hanno qualche candelina in più sulla torta e, nel mondo delle adozioni, l’età viene spesso scambiata per un dife ... msn.com