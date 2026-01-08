Aggiungi un nonno a tavola l' iniziativa che promuove le adozioni di cani e gatti anziani
“Aggiungi un nonno a tavola” è un’iniziativa dedicata all’adozione di cani e gatti anziani. Questi animali, spesso trascurati, meritano comunque un’opportunità di vivere con dignità e affetto. L’età non deve essere un ostacolo: ogni animale merita una casa e l’amore di una famiglia, indipendentemente dagli anni che porta con sé.
Ci sono animali che aspettano più degli altri. Non perché siano “meno bravi”, ma perché hanno qualche candelina in più sulla torta e, nel mondo delle adozioni, l’età viene spesso scambiata per un difetto. E invece è solo vita vissuta. Lndc Animal Protection rilancia la campagna “Aggiungi un nonno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
