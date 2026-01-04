La normalizzazione della Chiesa e i dossier internazionali | il pontificato di Leone entra nella seconda fase

Nel gennaio 2026, Papa Leone inaugurerà i nuovi appartamenti nel Palazzo Apostolico, segnando una fase importante nel suo pontificato. La scelta di risiedere nel palazzo storicamente destinato ai pontefici rappresenta un passo verso la normalizzazione della presenza della Chiesa nel suo patrimonio. Contestualmente, i dossier internazionali relativi alla Chiesa continuano a essere al centro di attenzione, riflettendo un percorso di rinnovamento e trasparenza.

Nei primi giorni del 2026 Papa Leone inaugurerà gli appartamenti papali nel Palazzo Apostolico, non utilizzati dal predecessore che preferì l’utilizzo di una suite a palazzo Santa Marta. Il ritorno del pontefice nella sua residenza storica segnerà anche l’inizio di una seconda fase, dopo mesi di studio e ambientamento, durante la quale dovranno essere affrontati alcuni dossier cogenti. Il ritorno ai simboli e alle tradizioni. Le feste natalizie hanno mostrato un Papa ligio ai simboli e alle tradizioni. Spariti i presepi controversi, sono tornati alcuni paramenti tradizionali ed è stata ripristinata addirittura la messa di Natale celebrata dal Papa, che non veniva celebrata dai tempi di San Giovanni Paolo II. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

