Violenza al volante | aggressioni in crescita del 24% Sicilia tra le regioni più a rischio Feriti e vittime aumentano

Violenza al Volante: Cresce l’Allarme Aggressioni, la Sicilia tra le Regioni più a Rischio. Un’escalation preoccupante di violenza sulle strade italiane: nel 2025 si sono registrati 227 episodi di aggressione tra conducenti, un aumento del 24% rispetto all’anno precedente. Il dato, diffuso dall’Osservatorio Asaps, evidenzia un clima di crescente tensione al volante, con conseguenze pesanti in termini di feriti e vittime. La Sicilia si conferma tra le regioni più colpite, posizionandosi al terzo posto nazionale per numero di aggressioni. Un Quadro Allarmante: Dati e Tendenze in Crescita. Il 2025 ha segnato una svolta negativa per la sicurezza stradale italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Travolto dall'auto dei nomadi dopo la lite in discoteca: un minorenne al volante, la gang armata di martello, spranga e mannaia; Fermato senza patente aggredisce i carabinieri: pugni e minacce di morte in caserma; Aggrediva le persone in strada a Cosenza: la polizia di Paola ferma lo straniero; Pavia, violenze in famiglia: arrestato un uomo dalla Squadra Volante per maltrattamenti a moglie e figlio.

La violenza normalizzata nelle relazioni tra adolescenti: le ragazze pagano il prezzo più alto (e hanno paura)Save The Children lancia l'indagine Stavo solo scherzando con cui mostra come un adolescente su quattro sia vittima di comportamenti violenti nella relazione col partner. L'organizzazione: «Chiediamo ... vanityfair.it

Ubriachi al volante, sempre più agenti aggreditiGli automobilisti sono sempre più aggressivi, e se la prendono con gli agenti se fermati: sono 1.167 episodi di violenza agli operatori di polizia registrati nel 2008, in aumento del 34%, ed è il Nord ... ilsecoloxix.it

Giudizio immediato per l'arrestato dai poliziotti della Volante la mattina di Capodanno. Il processo comincerà ad aprile: risponderà, tra le altre, di sequestro di persona e tentata violenza sessuale facebook