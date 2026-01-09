Dopo i pini crollati ai Fori imperiali nuovi controlli sugli alberi Ci saranno nuovi abbattimenti

Dopo il crollo di due pini a distanza di pochi giorni ai Fori Imperiali, il Comune di Roma ha avviato nuovi controlli sugli alberi presenti in zona. In seguito a queste verifiche, sono stati programmati ulteriori abbattimenti di piante considerate a rischio di cedimento, al fine di garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali incidenti.

Pini a rischio crollo in via dei Fori Imperiali. Dopo il crollo a distanza ravvicinata di due alberi a distanza di quattro giorni l'uno dall'altro il Campidoglio corre ai ripari e annuncia - tramite l'assessora Sabrina Alfonsi - l'abbattimento di un pino a rischio cedimento.

Assessora Roma, 'pino crollato ai Fori non era a rischio immediato' - "Noi, già nella serata di ieri, subito dopo il crollo, eravamo in possesso della cartella clinica dell'albero. ansa.it

PINI FERITI DOPO LA NEVICATA - La nevicata dell'Epifania si lascia alle spalle tanti pini feriti. In questi giorni i Vigili del fuoco sono stati impegnati in centinaia di interventi per la messa in sicurezza rami spezzati o pericolanti - facebook.com facebook

