Anthony Joshua si schianta in auto contro un camion due morti e diversi feriti in Nigeria | il pugile è stato portato d’urgenza in ospedale – I video

Un incidente stradale in Nigeria ha coinvolto Anthony Joshua, ex campione dei pesi massimi. L'incidente ha provocato due decessi e diversi feriti, e il pugile è stato trasportato in ospedale in condizioni di emergenza. La dinamica e i dettagli dell’incidente sono ancora oggetto di indagine.

È di due morti e diversi feriti il bilancio di un tragico incidente stradale in cui è rimasto coinvolto Anthony Joshua, il celebre pugile due volte ex campione del mondo dei pesi massimi. L’auto su cui stava viaggiando il 36enne, reduce dalla vittoria del match show contro lo youtuber Jake Paul, sarebbe finita contro un camion. L’incidente è avvenuto nei pressi di una stazione di servizio sulla superstrada Lagos-Ibadan, in Nigeria. La dinamica dell’incidente e i soccorsi tardivi. Il bilancio al momento è provvisorio, ma secondo i media locali almeno due persone avrebbero perso la vita. Stando a quanto si vede nei video, già virali sui social media, i soccorsi avrebbero tardato non poco ad arrivare, tanto che a estrarre Joshua dalle lamiere sarebbe stato un gruppo di ragazzi lì presenti. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Stoccolma, bus si schianta contro una fermata: tre morti e diversi feriti | Video Leggi anche: Anthony Joshua coinvolto in un violento incidente con un camion: due morti nello scontro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Jake Paul, una nuova Ferrari prima della sfida con Joshua: non gli ha portato fortuna. Anthony Joshua, terribile incidente stradale in Nigeria: ferito l'ex campione del mondo di pugilato, almeno due morti - L'auto su cui viaggiava l'ex campione del mondo di pugilato si sarebbe scontrata con un camion fermo nei pressi di una ... msn.com

Paura per Joshua! Incidente stradale in Nigeria: due morti, lievemente ferito il pugile - Il pugile britannico Anthony Joshua è stato coinvolto in un incidente stradale in Nigeria che ha causato due vittime. msn.com

Paura per Anthony Joshua, incidente terribile con un camion: due morti. Le sue condizioni - Il pugile britannico, ex campione del mondo che di recente ha combattuto con lo youtuber Jake Paul, è rimasto coinvolto in uno scontro: i dettagli ... corrieredellosport.it

CREDEVANO DI AVERE UNA POSSIBILITÀ Dopo l'incontro tra Anthony Joshua e Jake Paul, lo YouTuber Jack Doherty, noto per urtare la spalla contro persone sconosciute e nascondersi dietro la sua guardia del corpo, ha provato a fare lo stesso con - facebook.com facebook

Dopo l’incontro di boxe perso contro Anthony Joshua, lo youtuber Jake Paul è in ospedale con la mandibola rotta x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.