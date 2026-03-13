A Trieste tentato rapimento di una bambina di 2 anni donna cerca di sottrarla alla madre | il padre la picchia

A Trieste una donna ha tentato di portare via una bambina di due anni a Roiano, ma è stata fermata e aggredita dal padre della piccola. La donna aveva cercato di sottrarre la bambina alla madre, ma è stata scoperta e successivamente picchiata dal padre. La vicenda si è conclusa con il suo intervento e l’intervento delle forze dell’ordine.

A Trieste, nel rione di Roiano, una donna di circa 40 anni ha tentato di rapire una bambina di due anni all’uscita di scuola. La donna, con problemi psichiatrici, ha strattonato la piccola davanti alla madre prima di fuggire. Individuata poco dopo dal padre della bimba, è stata vittima di una spedizione punitiva prima dell’intervento della Polizia, che l’ha denunciata per tentato sequestro. È stata rilasciata. Tenta di rapire una bambina L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di giovedì 12 marzo, quando una donna straniera si è avventata su una bambina di soli due anni che si trovava insieme alla madre. Secondo le testimonianze, la donna ha cercato di afferrare e strattonare la piccola con l’intento di portarla via, scatenando la reazione immediata della mamma che è riuscita a trattenere la figlia a sé. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - A Trieste tentato rapimento di una bambina di 2 anni, donna cerca di sottrarla alla madre: il padre la picchia Articoli correlati Scandicci, una donna sventa il tentato rapimento del figlio di 5 anni(Adnkronos) – Un uomo avrebbe tentato di rapire un bambino nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio alla pista di pattinaggio di Scandicci (Firenze). Cerca di strappare bimba di 2 anni dalle braccia della madre: donna denunciata a TriesteDagli accertamenti effettuati è emerso come la donna versava da tempo in una condizione di serio disagio psichico. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trieste tentato Argomenti discussi: Pusher sorpreso nel quartiere Trieste: arrestato con crack e cocaina. A Trieste tentato rapimento di una bambina di 2 anni, donna cerca di sottrarla alla madre: il padre la picchiaA Trieste, nel rione di Roiano, una donna di circa 40 anni ha tentato di rapire una bambina di due anni all’uscita di scuola. La donna, con problemi psichiatrici, ha strattonato la piccola davanti ... virgilio.it Tenta di rapire una bimba di 2 anni dalle braccia della madreTRIESTE - Giovedì sera, nel rione di Roiano, una donna di 40 anni di origine brasiliana, residente a Trieste, è stata denunciata a piede libero per tentato sequestro di persona dopo aver cercato di ... nordest24.it