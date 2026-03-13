Da tre giorni sono tornata al lavoro dopo aver passato del tempo con il mio bambino, che ora sta bene. Per molte mamme della Tin, questa esperienza rappresenta un momento di ripresa, un ritorno alla routine quotidiana. Ricordo bene quanto sia stato difficile lasciare il proprio bambino, ma ora tutto sembra essere tornato alla normalità.

Ho ripreso il mio posto al lavoro da tre giorni. Ora che va tutto bene, ora che è tutto a posto e il mio bambino sta bene. Ma ho terminato il mio congedo di maternità e ricominciato a lavorare con l'etichetta, nuova, di " mamma della Tin ": un titolo duro da portare, ancor più da vivere, di quelli che nessuna mai pensa di poter, un giorno, reclamare per sé, di sentire proprio. Perché "certe cose", nel nostro immaginario, capitano sempre a qualcun altro, mai a noi. Essere "mamma della Tin" è uno di quei titoli che pesano come macigni e che, se sei fortunata, si archiviano nell'elenco dei "brutti ricordi da poter raccontare", ma che, diversamente, ti restano sulla pelle per sempre come tatuaggi impressi a ricordarti imperituramente una delle esperienze più devastanti che una persona possa mai sperimentare e sopportare.

© Gravidanzaonline.it - A te che, come me, sei una “mamma della Tin”: non potrai mai dimenticarlo.

