Ti sei mai chiesto com’è muoversi in carrozzina? Questo videogioco te lo fa provare

Un nuovo videogioco permette di vivere l’esperienza di muoversi in carrozzina tra ostacoli e barriere architettoniche. Immaginate di gareggiare come in Mario Kart, ma al posto delle piste ci sono marciapiedi senza rampe, buche e ostacoli che rendono difficile il movimento. Il gioco vuole far capire quanto siano complicate le sfide quotidiane di chi utilizza una sedia a rotelle.

Immaginate di gareggiare in Mario Kart, il famoso videogioco, ma al posto delle dei soliti ostacoli ci sono marciapiedi senza rampe, bucce di banana, insomma barriere architettoniche ovunque. E invece di guidare un kart, siete su una sedia a rotelle. Da questa intuizione nasce “ThehandYcapped.🔗 Leggi su Today.it

