A Roma l’Assemblea capitolina ha approvato con 39 voti favorevoli, 5 astenuti e nessun contrario, la proposta di delibera della giunta per il progetto del nuovo stadio a Pietralata. Il sindaco Gualtieri si è detto soddisfatto dell’esito, mentre sul fronte burocratico il percorso sembra ancora lungo. La decisione rappresenta un passo importante, ma le procedure amministrative devono ancora essere completate.

A leggere le agenzie, il nuovo stadio della Roma è già pronto. Il sindaco Gualtieri è trionfante. Ed in effetti oggi l’Assemblea capitolina ha approvato a maggioranza (39 favorevoli, 5 astenuti e nessun contrario) la proposta di delibera della giunta per il progetto del nuovo stadio a Pietralata. Il documento che ha ricevuto l’ok dell’aula sostanzialmente certifica che l’As Roma, nel progetto di fattibilità tecnico-economica redatto (parliamo di oltre 550 elaborati), ha rispettato tutte le prescrizioni già votate dall’Assemblea e contenute nella delibera di pubblico interesse dell’opera approvata nel 2023. “E’ una giornata storica non solo per i tifosi ma per Roma e i romani”, dice Gualtieri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Roma festeggiano l’ennesimo sì al nuovo stadio ma la via crucis della burocrazia è appena all’inizio

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