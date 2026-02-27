Ok della Giunta al nuovo Stadio della Roma a Pietralata | via libera al progetto da oltre 1 miliardo

La Giunta di Roma Capitale ha approvato il progetto definitivo per il nuovo Stadio della Roma, che sorgerà nell’area di Pietralata. Il progetto ha un valore superiore a un miliardo di euro e rappresenta un passaggio chiave nel processo di realizzazione dell’impianto sportivo. La decisione segue le fasi di valutazione e approvazione necessarie per avviare i lavori.

La Giunta di Roma Capitale ha dato il via libera al progetto definitivo del nuovo Stadio della Roma nell'area di Pietralata, segnando un passo decisivo nel lungo iter che porterà alla realizzazione della futura casa dei giallorossi. Il progetto, uno degli investimenti privati più rilevanti per la Città Eterna, prevede una spesa complessiva di circa 1,047 miliardi di euro per la costruzione di un impianto moderno e multifunzionale. Il nuovo stadio – che secondo il dossier approvato avrà una capienza complessiva di 60.605 posti, con una curva da 23mila spettatori tra le più ampie d'Europa – sorgerà su un'area di 27 ettari nell'ex comparto SDO di Pietralata.