Dal 2012 a Pisa chiuse oltre 300 attività commerciali | l' allarme di Confcommercio

A Pisa, tra il 2012 e il 2023, sono state chiuse 311 attività commerciali al dettaglio, pari a circa il 25% delle imprese presenti nel settore. Negli ultimi 13 anni, la città ha visto una perdita media di 24 negozi all’anno, con un calo che coinvolge sia attività fisse che ambulanti. Per la prima volta, si registra un trend di declino costante nel commercio locale.

Pisa ha perso un quarto dei suoi negozi dal 2012 ad oggi. Sono 311 le attività di commercio al dettaglio chiuse a Pisa negli ultimi 13 anni, il 25% in meno, con una media di 24 attività perse ogni anno, dove insieme al calo di attività commerciali e ambulanti spicca per la prima volta un trend negativo anche per i bar e i ristoranti nelle aree più periferiche, con un andamento più stabile nel centro storico. Preoccupante il calo di attività come ferramenta (- 47%), edicole (- 42%), media e grande distribuzione (- 42%), libri e giocattoli (- 38%), abbigliamento e calzature (- 30%), commercio ambulante (- 22%), profumerie, fiorai e gioiellerie (- 22%).

Serrande abbassate e centri svuotati: secondo Confcommercio dal 2012 a oggi sono spariti oltre 156mila negozi in ItaliaDa anni c’è un rumore che si sente sempre meno nelle città italiane: quello delle saracinesche dei negozi che si alzano la mattina presto.

