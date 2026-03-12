Commercio nelle città | 156 mila negozi in meno dal 2012 l’analisi di Confcommercio

Negli ultimi anni, il numero di negozi nelle città italiane è diminuito di circa 156 mila unità rispetto al 2012, secondo un’analisi di Confcommercio. La riduzione interessa principalmente le aree urbane, dove molte attività commerciali hanno chiuso i battenti. La questione viene evidenziata come un cambiamento significativo nel panorama commerciale locale, senza che siano state ancora adottate misure specifiche per arginare questa tendenza.

Foggia, 12 marzo 2026 – Negli ultimi anni il tessuto commerciale delle città italiane sta attraversando una trasformazione profonda. Secondo l’undicesima edizione dell’Osservatorio Città e demografia d’impresa presentata dall’Ufficio Studi di Confcommercio, tra il 2012 e il 2025 in Italia sono scomparsi circa 156 mila punti vendita del commercio al dettaglio, mentre sono cresciute soprattutto le attività legate all’alloggio e alla ristorazione. Nello stesso periodo si registra anche un forte cambiamento nei modelli di consumo: le vendite nelle piccole superfici restano sostanzialmente stabili, mentre l’e-commerce cresce di oltre il... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

