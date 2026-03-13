A Napoli tour tattile del Cristo Velato per non vedenti
A Napoli, la cappella Sansevero apre le sue porte a ottanta non vedenti e ipovedenti offrendo un tour tattile del Cristo Velato. L’evento, organizzato in modo esclusivo, permette ai partecipanti di esplorare la scultura attraverso il contatto e l’esperienza sensoriale. La visita si svolge in un’orario speciale, con l’obiettivo di consentire a persone con disabilità visive di apprezzare i dettagli dell’opera.
La cappella Sansevero di Napoli dedica un'apertura straordinaria ed esclusiva al pubblico di 80 non vedenti ed ipovedenti. Una visita tattile che offrirà l'opportunità di esplorare e toccare con mano le principali opere del museo, a partire dal celebre Cristo Velato di Giuseppe Sanmartino. Servizio di Clara Iatosti
