A Livorno domani si terrà la sesta edizione del festival ’Mostri Sacri’, dedicato alla canzone italiana. L’evento, che ritorna in città, prevede il debutto ufficiale della manifestazione per questa stagione. La kermesse si svolge nel centro cittadino e coinvolge artisti e pubblico appassionati di musica italiana. La manifestazione si svolge in una location aperta al pubblico.

A Livorno è pronto a fare il suo ritorno ’Mostri Sacri’ il festival dedicato alla canzone italiana, giunto quest’anno alla sua sesta edizione. Fino al 28 marzo in programma tre appuntamenti imperdibili per rivivere le voci e la storia dei più grandi interpreti della nostra tradizione musicale. Il festival, ideato nel 2019 e diretto dal cantautore e musicista livornese Giorgio Mannucci, collabora con le principali realtà culturali del territorio, portando sul palco artisti come Emma Nolde, Maestro Pellegrini, Alosi, Eugenio Sournia e molti altri, ciascuno con la personale rivisitazione del proprio ’mostro sacro’ preferito. Anche quest’anno, per tutto il mese di marzo, appuntamenti diffusi animeranno la città di Livorno rendendo omaggio alla tradizione e alla grandezza della musica italiana attraverso cinema, arte visiva e live show. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A Livorno ritorna il festival ’Mostri Sacri’. Domani il debutto

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