BarAwards 2025 lunedì a Milano | mostri sacri ospitalità ad Alcatraz

Il Bar Awards 2025 si avvicina, con il Gala Night Party previsto per il 12 gennaio a Milano presso Alcatraz. L’evento rappresenta un’occasione per riconoscere e valorizzare l’eccellenza nel settore dell’ospitalità, coinvolgendo professionisti di bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti e hotel italiani. Un momento di confronto e prestigio, dedicato a chi si distingue per qualità e professionalità nel panorama dell’accoglienza.

Non manca molto al Gala Night Party targato Bar Awards 2025: ebbene sì, il countdown è terminato! Nel cuore di Milano, il 12 gennaio 2026, direzione Alcatraz, è in programma il top evento interamente riservato all’ ospitalità d’eccellenza nei bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti e hotel italiani. Il celebre e ambito appuntamento, promosso da Bargiornale, Ristoranti e Hotel Domani, radunerà a Milano alcuni dei migliori professionisti d’Italia nei rispettivi settori. Il regno dell’ospitalità, per l’appunto, sotto i riflettori. Da vivaci bartender e ambiziosi baristi a capi d’azienda e influenti opinion leader, senza tralasciare ovviamente grandi chef, pasticcerie e personaggi di riferimento del settore. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - BarAwards 2025 lunedì a Milano: mostri sacri ospitalità ad Alcatraz Leggi anche: Tendenze ospitalità 2026 Milano: Alcatraz ospita BarAwards Leggi anche: Chivu, Invernizzi e i debuttanti che sanno beffare pure i mostri sacri Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. È la notte più attesa del bar italiano. È il Barawards Gala Night Party 2025. 12 gennaio 2026 Alcatraz – Milano Celebriamo i protagonisti, brindiamo insieme e festeggiamo fino a tardi. Acquista ora il tuo biglietto: link in bio. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.