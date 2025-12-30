Il Napoli può competere con i mostri sacri perché rigenera i calciatori e sa rivenderli quando lo fa | McTominay è l’ultimo esempio

Il Napoli si distingue per la capacità di valorizzare e rigenerare i propri calciatori, riuscendo a competere ai livelli dei club più affermati. Un esempio recente è la cessione di McTominay, ora protagonista di voci di un possibile ritorno allo United. Questa abilità di sviluppare e rivendere i talenti rappresenta uno dei punti di forza della gestione di De Laurentiis, che contribuisce alla solidità e alla competitività della squadra.

La notizia, proveniente dall’Inghilterra, di un possibile ritorno di fiamma tra lo United e Scott McTominay, induce a una riflessione su quello che è uno degli asset del Napoli di De Laurentiis: la capacità di valorizzare i calciatori. McTominay: l’ultimo prodotto dell’effetto Napoli. Di esempi, in più di 20 anni di presidenza targati De Laurentiis, ce ne sono a bizzeffe: da Cavani, acquistato per 17 milioni di euro dal Palermo e rivenduto a 64,5 al Psg. A Higuaín, acquistato per 37 milioni dal Real e rivenduto a 90 milioni alla Juve. Fino al recente Kvaratskhelia arrivato a Napoli dalla Dinamo Batumi per 13,5 milioni di euro e venduto al Psg per 80 milioni di euro, generando una plusvalenza record di 77,8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

