Il maxi cantiere di Pedemontana procede | gli aggiornamenti e le novità

Il maxi cantiere di Pedemontana avanza rapidamente, spinto dalla necessità di ridurre i tempi di completamento. La causa principale è l’aumento delle richieste di lavori urgenti e la complessità delle strutture da realizzare. Durante l’assemblea pubblica a Lentate sul Seveso, i residenti hanno chiesto dettagli sui prossimi interventi e sui tempi di consegna. La discussione si è concentrata anche sulle difficoltà incontrate lungo il percorso. Si attendono aggiornamenti sui prossimi sviluppi.

Cantiere di Pedemontana: a che punto siamo e quali saranno i prossimi passi? Questo il tema dell’assemblea pubblica organizzata dal comune di Lentate sul Seveso. L’incontro, aperto alla cittadinanza, si svolgerà giovedì 26 febbraio alle 20.15 nella palestra di via Madonna del Ghisallo. Durante l’incontro verrà fatto il punto della situazione sui cantieri (fatti, in corso d’opera e in programma) e su come cambierà la viabilità all’interno del Comune. Verranno presentate le criticità e le variazioni di viabilità determinate dai cantieri, con un’analisi complessiva del territorio lentatese e delle aree di confine. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Pedemontana, inizia il maxi cantiere: come cambia la viabilità e la vita dei cittadiniA Lesmo prende il via il grande cantiere di Pedemontana, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e sviluppare le infrastrutture locali.

Pedemontana, iniziato il maxi cantiere che cambierà la viabilità in Brianza: che cosa succederàDa questa settimana i lavori per la Pedemontana sono entrati nel vivo.

Il maxi cantiere in Brianza per evitare gli allagamenti: costo 4,6 milioni di euroI lavori sono iniziati un anno fa e le stime prevedevano un anno e mezzo di interventi. Così che oggi quella maxi opera costata 4,6 milioni di euro sta prendendo sempre più forma. monzatoday.it

Maxi cantiere di Veronetta, cosa è stato fatto e cosa rimane ancora da fare: Siamo alle fasi finaliFilovia di Verona e non solo, il punto sul maxi cantiere di Veronetta: via XX Settembre verso la conclusione degli interventi. veronaoggi.it

"Il cantiere è morto": un funerale del lavoro, a Palermo, ha attratto l'attenzione sulla grande crisi di un'azienda dell'edilizia, che ha bloccato anche la superstrada Pedemontana-Malpensa, in costruzione (si fa per dire) tra Cassano Magnago, Busto e Gallarate. Il - facebook.com facebook