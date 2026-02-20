Pedemontana a rischio | 600 lavoratori in attesa cantiere fantasma
La Pedemontana resta ferma da mesi, lasciando senza lavoro circa 600 operai. La mancanza di attività nel cantiere ha creato incertezza tra le imprese coinvolte, che si trovano senza risorse e progetti concreti. Le tensioni aumentano mentre i lavoratori chiedono risposte chiare e un intervento rapido. La situazione si protrae senza segnali di ripresa a breve termine, alimentando preoccupazioni tra le comunità locali. La strada resta un punto di domanda aperto.
Cantiere fantasma sulla Pedemontana: la crisi che rischia di bloccare un’arteria strategica e trascina centinaia di lavoratori. La variante alla Statale 341 tra Cassano Magnago, Busto Arsizio e Gallarate, in Lombardia, è paralizzata da mesi, simbolo di una crisi più ampia che investe il settore delle costruzioni italiane e mette a rischio il futuro di oltre seicento lavoratori. Il cantiere, cruciale per il collegamento tra la Pedemontana e la superstrada 336 per Malpensa, è fermo dall’autunno del 2025, lasciando i lavoratori in attesa di pagamenti arretrati e sollevando interrogativi sulla stabilità finanziaria delle imprese coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu
