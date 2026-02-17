I magistrati incontrano gli studenti di Riccione | una lezione sulla cultura della legalità

I magistrati di Riccione hanno deciso di incontrare gli studenti per spiegare l'importanza della legalità, dopo aver riscontrato un aumento di comportamenti scorretti tra i giovani. Durante l'iniziativa, hanno portato esempi concreti di casi giudiziari e hanno risposto alle domande degli studenti, cercando di rendere più chiaro il ruolo della giustizia nella vita quotidiana. La presenza dei magistrati ha catturato l'attenzione degli studenti, che hanno ascoltato con interesse e curiosità.

L'incontro rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo 1, nell'ambito del progetto "Percorsi Legalità: l'Associazione nazionale magistrati nelle scuole" Promuovere il valore della giustizia e il senso di cittadinanza attiva partendo dai banchi di scuola. Con questo obiettivo, l'Istituto comprensivo n.1 di Riccione, in collaborazione con l'associazione nazionale magistrati, promuove un incontro speciale nell'ambito del progetto "Percorsi Legalità: l'Associazione nazionale magistrati nelle scuole". "Investire sulla consapevolezza dei nostri ragazzi significa gettare le basi per una comunità più coesa e giusta - osserva la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa -.