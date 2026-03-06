Forty40 il libro-autobiografia del Teatro Koreja

Il libro-autobiografia del Teatro Koreja, intitolato Forty, sarà presentato sabato 7 marzo alle 19 nella Sala affrescata del Castello Volante di Corigliano d’Otranto. La presentazione si svolgerà in questa location storica, offrendo un’occasione per conoscere il testo scritto e pubblicato dal teatro stesso. L’evento è aperto al pubblico e si tiene in una cornice suggestiva.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump CORIGLIANO D’OTRANTO - Sarà presentato sabato 7 marzo alle 19 nella cornice della Sala affrescata del Castello Volante di Corigliano d’Otranto, Forty.40 il libro dei mutamenti l’autobiografia del Teatro Koreja che, attraverso immagini, memorie e suggestioni, celebra quarant’anni di pratica e visione artistica. Pubblicato da Sfera Editore, Forty.40 traccia una mappatura visiva dell’esperienza del Centro di Produzione salentino dal 1985 al 2025, proponendo un percorso che non segue la linearità cronologica, ma si apre alle connessioni tra luoghi, persone, gesti e memorie. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Continua il tour di Forty.40 – il libro dei mutamenti, l’autobiografia per immagini che racconta quarant’anni di teatro Koreja Teatro civile e autobiografia con il monologo di FabbriDomani alle 21,30, il Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro apre le porte a una nuova replica di ‘Monologo sul Potere’, lo spettacolo di Davide... Una raccolta di contenuti su Teatro Koreja. Argomenti discussi: Sabato 7 e domenica 8 marzo una presentazione di Leggimi la Puglia e la visita guidata speciale Femminile Plurale al Castello Volante. Forty.40 il libro-autobiografia del Teatro Koreja racconta quarant’anni di visioni, relazioni e trasformazioni attraverso le immaginiCORIGLIANO D'OTRANTO (Lecce) - Sarà presentato sabato 7 marzo alle ore 19.00nella splendida cornice della Sala affrescata del Castello Volante di Corigliano ... corrieresalentino.it A Tirana un libro per parlare del Teatro Koreja di LecceL'Istituto Italiano di Cultura di Tirana in collaborazione con il Teatro Koreja di Lecce e la Libreria Babel a Tirana presenta domani il volume Forty•40. Forty•40 - Il libro dei mutamenti è definito ... ansa.it