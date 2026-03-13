A chi spetta la protezione dei bambini?

Chi si occupa di proteggere i bambini? La risposta più diretta e chiara riguarda la famiglia, che rappresenta il nucleo principale della comunità quotidiana. La famiglia si configura come il primo ambiente in cui i bambini crescono e vengono tutelati. Le leggi e le istituzioni spesso si riferiscono a questa responsabilità, ma il ruolo principale rimane quello di chi vive e interagisce con i più piccoli a livello quotidiano.

La comunità che si costituisce per la vita di tutti i giorni è, per natura, la famiglia ????? Aristotele, Politica, I, 1252b L’attenzione viene di volta in volta focalizzata su singole drammatiche vicende, con le infuocate polemiche e polarizzazioni che ne seguono. Si tratta di una visione “a tunnel”, ristretta, che offusca la visione del quadro di insieme, dal quale emerge un chiaro attacco generalizzato all’infanzia. Esse, pur agendo formalmente in nome del Popolo Italiano, rivelano un sempre maggiore scollamento dal sentimento comune. Dal punto di vista di una lettura psicosociale, il patto di fiducia è stato tradito e la cittadinanza percepisce le Istituzioninon più come accudenti e protettive, ma come enti persecutori dai quali guardarsi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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