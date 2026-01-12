L’UNICEF chiede la protezione dei bambini e degli adolescenti nel contesto dei disordini pubblici in Iran

L’UNICEF sottolinea la necessità di proteggere i diritti dei bambini e degli adolescenti coinvolti nei disordini pubblici in Iran. La denuncia evidenzia i rischi a cui sono esposti i più giovani e chiede interventi immediati per garantire la loro sicurezza e tutela, nel rispetto delle norme internazionali. È fondamentale assicurare un ambiente sicuro e rispettoso per le nuove generazioni, anche in contesti di crisi e instabilità.

