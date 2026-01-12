L’UNICEF chiede la protezione dei bambini e degli adolescenti nel contesto dei disordini pubblici in Iran
L’UNICEF sottolinea la necessità di proteggere i diritti dei bambini e degli adolescenti coinvolti nei disordini pubblici in Iran. La denuncia evidenzia i rischi a cui sono esposti i più giovani e chiede interventi immediati per garantire la loro sicurezza e tutela, nel rispetto delle norme internazionali. È fondamentale assicurare un ambiente sicuro e rispettoso per le nuove generazioni, anche in contesti di crisi e instabilità.
L’UNICEF denuncia il rischio per bambini e adolescenti durante i disordini in Iran e chiede protezione immediata e rispetto dei loro diritti. 12 gennaio 2026 – “Siamo estremamente preoccupati per le continue segnalazioni di bambini e adolescenti uccisi e feriti nel contesto dei disordini pubblici in corso in Iran. Il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime e dei feriti, e condividiamo il loro dolore. L’UNICEF chiede che tutti i bambini siano protetti da ogni forma di violenza e danno. Devono essere salvaguardati da qualsiasi azione che metta in pericolo la loro vita, la loro libertà o il loro benessere mentale e fisico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Leggi anche: UNICEF/Sud Sudan: la Direttrice generale chiede un intervento urgente e importanti investimenti a favore dei bambini.
Leggi anche: Sudan, raid delle Rsf con drone su un asilo nel Kordofan, 50 morti di cui 33 bambini, Unicef: "Violazione abominevole dei diritti dei minori" - VIDEO
Gaza: oltre 50.000 bambini colpiti dalla violenza, Unicef chiede protezione - 000 bambini sono stati uccisi o feriti dall'ottobre 2023. quotidiano.net
Avellino, serata di beneficenza UNICEF contro la violenza assistita: istituzioni e associazioni unite per i più fragili Convivialità, socialità e solidarietà sono state al centro della serata di beneficenza promossa dall’UNICEF di Avellino a sostegno delle vittime di vi - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.