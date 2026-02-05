Papa Leone denuncia la condizione drammatica dei bambini nel mondo | mancano cure istruzione e protezione mentre gli impegni globali restano disattesi
Papa Leone denuncia la situazione disperata dei bambini nel mondo. Durante la sua omelia, ha parlato di come manchino cure, istruzione e protezione per milioni di giovani. Lancia un appello ai governi e alle organizzazioni internazionali affinché si impegnino di più, ma dice che finora gli impegni sono rimasti sulla carta. La realtà, insiste, è che tanti bambini vivono in condizioni che peggiorano giorno dopo giorno.
Papa Leone ha denunciato la condizione drammatica in cui versano i bambini e i giovani a livello globale con parole che non lasciano spazio a interpretazioni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Papa Leone
Nuova protesta nella piazza del murale di Maradona, gli ambulanti contro il Comune: “Disattesi gli impegni”
Vaticano, Papa Leone XIV denuncia: ‘Ancora troppi bambini vittime di povertà e abusi’
Papa Leone XIV torna a denunciare la mancanza di progressi nella tutela dei bambini in alcune zone del mondo.
Ultime notizie su Papa Leone
Argomenti discussi: Leone XIV: la Chiesa contro ogni forma di antisemitismo; LX Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Papa Leone XIV: non fermare le nuove tecnologie ma governarle. L'AI sia alleata, non oracolo; Il Papa non è un politico: Leone XIV, l’aborto e la verità che non sta in nessuna tifoseria; Papa Leone XIV richiama i comunicatori alla responsabilità umana davanti all’intelligenza artificiale.
Papa Leone XIV aborto è il più grande distruttore della pace/ Stato non serve la gente se esclude la vitaPapa Leone XIV (citando Madre Teresa di Calcutta): l'aborto è distruttore di pace. Le critiche a Prevost e non a Francesco sul medesimo tema ... ilsussidiario.net
Il Papa: la via per la pace passa dalla fratellanzaLeone XIV rilancia la vocazione alla fraternità come risposta al tempo dei conflitti: non solo parole, ma azioni concrete di compassione e ... avvenire.it
#Tg2000 - Scade il #trattato sul #nucleare, l’appello di #PapaLeone per il #disarmo #4febbraio #Tv2000 #Papa #LeoneXIV facebook
#Tg2000 - Scade il #trattato sul #nucleare, l’appello di #PapaLeone per il #disarmo #4febbraio #Tv2000 #Papa #LeoneXIV @RetePaceDisarmo @tg2000it x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.