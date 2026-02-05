Papa Leone denuncia la condizione drammatica dei bambini nel mondo | mancano cure istruzione e protezione mentre gli impegni globali restano disattesi

Papa Leone denuncia la situazione disperata dei bambini nel mondo. Durante la sua omelia, ha parlato di come manchino cure, istruzione e protezione per milioni di giovani. Lancia un appello ai governi e alle organizzazioni internazionali affinché si impegnino di più, ma dice che finora gli impegni sono rimasti sulla carta. La realtà, insiste, è che tanti bambini vivono in condizioni che peggiorano giorno dopo giorno.

