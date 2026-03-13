A che ora lo sci alpino oggi | startlist discesa Courchevel tv streaming

Oggi lo sci alpino a Courchevel prevede la disputa della discesa maschile. La startlist è stata annunciata e sarà trasmessa sia in TV che in streaming online. A causa delle cattive condizioni meteorologiche, gli organizzatori hanno deciso di modificare il programma originario per limitare i rischi. La gara si svolgerà nel rispetto delle nuove disposizioni, con orari e modalità aggiornate rispetto al calendario previsto.

La lotta contro il tempo per riuscire a ridurre al minimo le possibili conseguenze derivanti dalle avverse condizioni meteo ha imposto un radicale cambio di programma. La Coppa del Mondo di sci alpino, per il settore maschile, anticipa ad oggi la discesa libera maschile originariamente calendarizzata per domani, l'inizio della gara è previsto alle 11:00. Gli organizzatori, dopo aver valutato l'evolversi delle condizioni atmosferiche con la concreta possibilità che la giornata di sabato sia funestata da condizioni particolarmente difficili, hanno deciso di modificare l'ordine di svolgimento delle gare: ad aprire il trittico sulla pista Eclipse sarà la discesa libera, mentre il SuperG che recupera la gara non disputata a Garmisch slitta a domani.