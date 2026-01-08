A che ora lo sci alpino oggi | startlist prova discesa Zauchensee tv streaming

Ecco le informazioni sull'orario della prova di discesa femminile a Zauchensee, Austria. La startlist e i dettagli sulla trasmissione in TV e streaming sono disponibili per seguire l'evento della Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Si tratta della prima fase ufficiale, che anticipa le gare principali e permette di conoscere le atlete in gara.

Si inizia a fare sul serio per quanto riguarda la tappa di ZauchenseeAtlenmarkt (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Oggi, infatti, alle ore 11.30, andrà in scena la prima prova della discesa sulla Kälberloch che darà modo alle specialiste della velocità di conoscere le linee e la neve della pista austriaca. Quale sarà il programma? Come detto, quindi, nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 gennaio (in entrambi i casi alle ore 11.30) si inizierà con le prove della discesa che, effettivamente, si disputerà sabato 10 gennaio sulla "Kälberloch". Il weekend austriaco si chiuderà domenica 11 gennaio alle ore 12.

