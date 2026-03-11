A che ora lo sci alpino oggi | startlist prima prova discesa Courchevel tv streaming

Oggi si tiene la prima prova di discesa di Coppa del Mondo di sci alpino a Courchevel. La startlist è stata resa nota e le gare saranno trasmesse in streaming e in televisione. L’evento segna l’ultima fase prima del conclusivo appuntamento stagionale, con gli atleti pronti a sfidarsi sulla pista francese. La competizione vede protagonisti gli uomini, con attenzione rivolta alle performance e alle posizioni in classifica.

Siamo all'ultima sosta prima del gran finale. La Coppa del Mondo di sci alpino torna protagonista con il settore maschile e si regala un fine settimana caratterizzato dal brivido della velocità. In programma la prima prova cronometrata della discesa libera di sabato, l'orario di inizio è previsto alle ore 10:45. I corridori affronteranno tre intense gare per definire le gerarchie prima delle finali di Lillehammer. Ad aprire le danze sarà il SuperG di venerdì, recupero di quello non disputato a Garmisch lo scorso 1 marzo, sabato sarà il momento della discesa libera, mentre il SuperG di domenica chiuderà il trittico francese. L'elvetico Marco Odermatt è in pole per chiudere il discorso relativo alle vittorie dei due trofei di specialità.