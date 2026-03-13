A Bergamo la preghiera per la pace il Vescovo | Riscopriamo il comandamento dell’amore

A Bergamo si è svolta una preghiera per la pace alla quale hanno partecipato diverse persone. Il Vescovo ha detto che si spera che la Pasqua rappresenti una vera resurrezione, non solo come dono divino ma anche nel cuore degli uomini. La cerimonia si è svolta in città, coinvolgendo membri della comunità e rappresentanti religiosi.

IN CITTÀ. «Augurandoci che la Pasqua possa essere veramente di resurrezione, non solo nel dono di Dio ma anche nel cuore degli uomini», ha detto monsignor Beschi. Un giorno di preghiera e di digiuno per la pace, aveva chiesto la Conferenza Episcopale Italiana. L’invito è stato raccolto a Bergamo dalle Acli, dalla Diocesi e dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali: la preghiera che hanno promosso, alla vigilia della quarta domenica di Quaresima, è stata presieduta dal Vescovo Francesco Beschi, venerdì 13 marzo, nella chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie. Un rito molto partecipato, tanto che, subito prima della benedizione finale, il Vescovo ha detto: «Il grande numero di fedeli presenti ha rafforzato questa preghiera. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - A Bergamo la preghiera per la pace, il Vescovo: «Riscopriamo il comandamento dell’amore» Articoli correlati Leggi anche: Preghiera per la pace alle Grazie con il Vescovo Leggi anche: L’augurio dell’arcivescovo Perego: "Riscopriamo il dono dei poveri. Insegnano l’amore, ciò che conta" Contenuti utili per approfondire A Bergamo la preghiera per la pace il... Temi più discussi: A Bergamo la preghiera per la pace, il Vescovo: Riscopriamo il comandamento dell’amore; 13 marzo – Giornata di preghiera e digiuno per la pace; Preghiera per la pace con il vescovo Francesco Beschi nella chiesa delle Grazie con Acli e Cdal; Giornata in ricordo delle vittime del Covid, il programma delle commemorazioni a Bergamo. A Bergamo la preghiera per la pace, il Vescovo: «Riscopriamo il comandamento dell’amore»IN CITTÀ. «Augurandoci che la Pasqua possa essere veramente di resurrezione, non solo nel dono di Dio ma anche nel cuore degli uomini», ha detto monsignor Beschi. ecodibergamo.it Preghiera per la pace alle Grazie con il VescovoIl ritrovo nella chiesa delle Grazie per venerdì 13 marzo alle 13.30 promosso dalle Acli, Diocesi di Bergamo e Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. ecodibergamo.it Questa mattina le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento nei garage dei palazzi popolari che si trovano al civico 36 di via Rovelli, a Bergamo, da tempo occupati abusivamente Durante le verifiche, tra l'altro, è stata trovata una persona che dormiva in u - facebook.com facebook Corriere di Bergamo - #Palladino lavora a un' #Atalanta camaleontica x.com