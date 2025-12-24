L’augurio dell’arcivescovo Perego | Riscopriamo il dono dei poveri Insegnano l’amore ciò che conta

L'arcivescovo Perego invita a riscoprire il valore dei poveri, che ci insegnano l’amore e la vera essenza delle relazioni umane. I volti dei minori che vivono in condizioni di povertà nelle nostre famiglie rappresentano un numero record, richiamandoci alla responsabilità di ascoltare e sostenere chi è in difficoltà. Un gesto di attenzione e solidarietà può contribuire a costruire una comunità più umana e compassionevole.

(.) I volti dei minori che vivono in povertà nelle nostre famiglie, un numero che ha raggiunto il massimo storico. Quest’anno i volti dei poveri sono quelli di chi ha un lavoro povero, con uno stipendio insufficiente per mantenere la famiglia e per una vita dignitosa; di chi cade nel gioco d’azzardo che assorbe risorse economiche e tempo di vita soprattutto nelle fasce più fragili; delle donne che subiscono violenza nelle famiglie. Sono volti di casa nelle nostre città e nei nostri paesi, di giovani e adulti, di italiani e migranti o rifugiati in fuga dalle tante guerre in atto nel mondo. A questi volti Papa Leone XIV ha guardato scrivendo la Dilexi te, la sua prima esortazione apostolica dedicata all’amore verso i poveri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’augurio dell’arcivescovo Perego: "Riscopriamo il dono dei poveri. Insegnano l’amore, ciò che conta" Leggi anche: Il monito dell’arcivescovo: "Sul territorio ci sono ambienti che coltivano l’amore per il male" Leggi anche: Ali Barat, il nuovo re degli agenti, ricorda Raiola: «Enorme rispetto per Mino e per ciò che ha fatto in questo settore. Vincere è bello, ma conta la fiducia dei giocatori» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ieri ho preso parte all’incontro di condivisione e di augurio promosso dalla Caritas Diocesana di Napoli, alla presenza del nostro Arcivescovo, il Cardinale don Mimmo Battaglia, nel Salone del Palazzo Arcivescovile. È stato un momento di autentica fraternità e - facebook.com facebook

