Vieni qui schifezza | quando lo sport smette di essere un gioco e lascia ferite che durano nel tempo

L’esperienza sportiva può lasciare ricordi positivi o ferite profonde. Recentemente, a QuiComo, si sono condivise testimonianze di bambini che, a causa di insulti o prese in giro, hanno sviluppato un rifiuto nei confronti di attività come la piscina. Questi episodi evidenziano come il rispetto e la sensibilità siano fondamentali per rendere lo sport un ambiente di crescita e confronto, piuttosto che di dolore.

