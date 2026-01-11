Vieni qui schifezza | quando lo sport smette di essere un gioco e lascia ferite che durano nel tempo

L’esperienza sportiva può lasciare ricordi positivi o ferite profonde. Recentemente, a QuiComo, si sono condivise testimonianze di bambini che, a causa di insulti o prese in giro, hanno sviluppato un rifiuto nei confronti di attività come la piscina. Questi episodi evidenziano come il rispetto e la sensibilità siano fondamentali per rendere lo sport un ambiente di crescita e confronto, piuttosto che di dolore.

Dopo la storia del bambino che “odia la piscina” arrivata a QuiComo, nei commenti sono emerse altre testimonianze che raccontano situazioni simili, alcune risalenti anche a molti anni fa. Storie lontane nel tempo, ma unite dallo stesso filo: quando lo sport smette di essere un luogo sicuro e. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

