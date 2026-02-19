Il mercato e gli italiani | quando l’elettrico smette di essere una nicchia

Nel 2025, le auto elettriche rappresentano il 6,2% del mercato italiano, con 94.000 veicoli venduti. La crescita deriva principalmente dagli incentivi statali che hanno incoraggiato gli acquisti. Tuttavia, il costo più alto rispetto alle auto tradizionali continua a frenare le vendite, soprattutto tra le famiglie. Molti automobilisti preferiscono ancora i veicoli a benzina o diesel per ragioni economiche. Questa tendenza indica che le elettriche stanno diventando una scelta più diffusa, ma restano ancora una presenza minoritaria nelle strade italiane.

