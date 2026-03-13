7×7=49 le fotografie diventano esperienza e condivisione

In un nuovo allestimento, le fotografie vengono trasformate in un’esperienza condivisa, invitando il pubblico a immergersi in un percorso visivo. L’esposizione mette in mostra immagini che sfidano le convenzioni e stimolano una riflessione diretta sul rapporto tra fotografia e percezione. Le opere sono presentate in modo da coinvolgere gli spettatori, creando un’interazione tra immagini e spazio.

Cosa accade quando uno spazio dedicato all’arte espone immagini che, per definizione, non sono arte? 7×7=49 è l’ultimo lavoro firmato da Memory Is Not A File, progetto ideato e curato da Damiano Carrara, che per lo spazio SANBE15C presenta un percorso di stampe fotografiche allestite a parete, costruito a partire da fotografie vernacolari in Kodachrome, selezionate e restaurate con cura quasi maniacale all’interno di un archivio che conta oltre un milione di diapositive provenienti da tutto il mondo. Il dispositivo espositivo è semplice e radicale: sette immagini al giorno per sette giorni consecutivi, ognuno dei quali segue un tema emotivo diverso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

