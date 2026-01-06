Sabato 10 gennaio alle 18, l’artista Francesco Marraccini inaugura la seconda esposizione presso l’ex-Oratorio della Vergine Assunta a Serravalle Pistoiese. Dopo l’anteprima con “La Forza del Rispetto”, l’evento, curato da Filippo Basetti e dall’Ufficio Cultura comunale, presenta fotografie che approfondiscono il suo percorso artistico. L’iniziativa si inserisce nel ciclo di mostre promosso dal Comune, offrendo un’occasione di riflessione sulla fotografia contemporanea.

Dopo l’anteprima con "La Forza del Rispetto", sarà Francesco Marraccini a inaugurare, sabato 10 gennaio alle ore 18, il secondo ciclo di mostre all’ex-Oratorio della Vergine Assunta, a cura di Filippo Basetti e dell’Ufficio Cultura del Comune di Serravalle Pistoiese. Francesco Marraccini vive a Pistoia e lavora a Firenze. La fotografia rappresenta per lui uno spazio di rallentamento e di ascolto, da cui prende forma una ricerca estetica rigorosa e profondamente introspettiva. Si definisce un “timido espansivo” e un “perenne insoddisfatto”: una tensione interiore che si traduce in un’attenzione costante e meticolosa alla composizione, dove ordine e precisione geometrica assumono un ruolo centrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le fotografie di Marraccini all’ex Oratorio

Leggi anche: Chiuso il Memorial Misseri: vincono Leporatti e Marraccini

Leggi anche: Il mondo di Puccini, le fotografie restaurate

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Le fotografie di Marraccini all’ex Oratorio - Si intitola "Essenze" la mostra che sarà inaugurata sabato prossimo nel borgo di Serravalle e che apre il secondo ciclo di esposizioni ... lanazione.it