Bayer licenzia per la prima volta | a rischio 49 dipendenti in Italia

Bayer ha annunciato il primo licenziamento in Italia, con il rischio di perdere 49 posti di lavoro. Negli ultimi anni, il gruppo farmaceutico tedesco ha ridotto significativamente la propria presenza nel paese, passando da circa 1.000 dipendenti. Questa decisione segna un cambiamento importante per l’azienda e rappresenta un momento di attenzione per il mercato del lavoro italiano.

Milano – Negli ultimi ann i il colosso farmaceutico tedesco Bayer ha già dimezzato il suo organico in Italia, passando da circa 1.300 dipendenti agli attuali 620, attraverso lo strumento “soft“ di accordi e incentivi all’uscita. Per la prima volta in 125 anni di presenza nel nostro Paese, celebrati anche attraverso un francobollo e un annullo filatelico, la multinazionale ora fa calare la scure dei tagli attraverso una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 49 lavoratori della divisione Pharma. Si tratta di 45 informatori scientifici e di altri 4 impiegati della sede milanese in viale Certosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bayer licenzia (per la prima volta): a rischio 49 dipendenti in Italia Leggi anche: Le 49 cantine italiane premiate per la prima volta con i Tre Bicchieri da nord a sud Leggi anche: Paramount licenzia 2 mila dipendenti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Dopo 125 anni di presenza in Italia, investimenti annunciati e iniziative celebrative, l'azienda avvia una procedura di licenziamento collettivo che colpisce 49 lavoratori della divisione Pharma. Ma dai documenti sindacali emerge un quadro più ampio - facebook.com facebook

