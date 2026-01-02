In bilancio interventi per 49 milioni

Il consiglio comunale di San Severino ha approvato il nuovo piano triennale delle opere pubbliche e l’elenco degli interventi previsti per il 2026, con un investimento complessivo di 49 milioni di euro. Questi strumenti definiscono le priorità e le modalità di intervento sul territorio nel prossimo triennio, garantendo una programmazione chiara e condivisa per lo sviluppo della città.

Il nuovo piano triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale per il 2026 approvati nell'ultima seduta del 2025 del consiglio comunal di San Severino. "Il documento segna il passaggio dalla fase di pianificazione a quella della cantierizzazione delle opere" ha spiegato il sindaco Rosa Piermattei, ricordando interventi come l'impianto sportivo Tullio Leonori e la strada di Colmone, con lavori già appaltati. Tra le opere anche una nuova ciclo-stazione. Il programma detta anche le priorità per la ricostruzione e l'edilizia scolastica. "Il prossimo anno – ha aggiunto il sindaco – è previsto l'avvio dei lavori per il plesso Luzio e il nuovo asilo Talpa.

