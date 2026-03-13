Venerdì 13 marzo 2026 si celebra la Giornata mondiale del sonno con il messaggio Dormire bene per vivere meglio. Tuttavia, dietro questa ricorrenza si nasconde un problema sanitario: sei milioni di italiani soffrono di apnee notturne non diagnosticate. Questi disturbi, spesso ignorati, coinvolgono persone di diverse età e non sempre vengono riconosciuti come un problema di salute.

Oggi, venerdì 13 marzo 2026, cade la Giornata mondiale del sonno con il messaggio Dormire bene per vivere meglio, ma dietro questa celebrazione si nasconde un’emergenza sanitaria silenziosa: sei milioni di italiani vivono con apnee notturne non diagnosticate. La sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Osas) affligge oltre il 10% degli adulti nel Bel Paese, creando un divario enorme tra chi soffre in silenzio e le poche migliaia di pazienti attualmente seguiti. Mentre il mondo celebra il riposo, milioni di cittadini continuano a rischiare complicanze cardiovascolari e metaboliche senza nemmeno sapere di essere malati. Il problema non è solo medico ma sociale ed economico, poiché la mancanza di diagnosi porta a sonnolenza diurna pericolosa e ridotta vigilanza, minacciando la sicurezza pubblica sulla strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

6 milioni di italiani: apnee notturne non diagnosticate

Giornata del sonno, sei milioni di italiani soffrono di apnee notturne senza saperlo(Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale del sonno 2026, che si celebra oggi con il tema 'Sleep well, live better', MedEA richiama...

Trasporti e sicurezza, quanto possono pesare i disturbi del sonno, dall’insonnia alle apnee notturneI disturbi del sonno rappresentano un fattore di rischio spesso sottovalutato per la sicurezza nei settori del trasporto pubblico.

