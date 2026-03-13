Giornata del sonno sei milioni di italiani soffrono di apnee notturne senza saperlo

In occasione della Giornata mondiale del sonno 2026, si evidenzia che circa sei milioni di italiani soffrono di apnee notturne senza esserne consapevoli. Questa condizione, spesso sottovalutata, rappresenta un problema diffuso tra la popolazione, anche se non sempre viene diagnosticata o trattata adeguatamente. La giornata mira a sensibilizzare sull’importanza di riconoscere e affrontare i disturbi del sonno.

(Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale del sonno 2026, che si celebra oggi con il tema 'Sleep well, live better', MedEA richiama l’attenzione sull’Osas, la sindrome delle apnee ostruttive del sonno, una condizione ancora largamente sottodiagnosticata, e sul ruolo della telemedicina nel rendere la diagnosi più accessibile. Le apnee del sonno sono uno dei. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Trasporti e sicurezza, quanto possono pesare i disturbi del sonno, dall’insonnia alle apnee notturneI disturbi del sonno rappresentano un fattore di rischio spesso sottovalutato per la sicurezza nei settori del trasporto pubblico.

Un semplice spray nasale può migliorare il sonno dei bambini: lo studio sulle apnee notturneUno studio australiano rivela che uno spray nasale salino può risolvere i disturbi legati alle apnee ostruttive del sonno nel 50% dei bambini,...

Altri aggiornamenti su Giornata del sonno sei milioni di...

Temi più discussi: Sei milioni di italiani soffrono di apnee notturne senza saperlo, quali sono i rischi; Giornata mondiale del sonno venerdì 13 marzo; UNICEF Italia e IoStaccoLaSpina APS per la Giornata della Disconnessione; Giornata Mondiale del Sonno: ecco perché è così importante dormire.

Giornata mondiale del sonno, domani consulti gratuiti su prenotazione al centro Don Gnocchi di FirenzeIn occasione della Giornata mondiale del sonno di domani, venerdì 13 marzo, il Centro di Medicina del sonno dell’IRCCS Don Gnocchi di Firenze apre le porte ai cittadini con una giornata di screening g ... toscanaoggi.it

Giornata Mondiale del Sonno, il Neuromed: Dormire bene è un atto di salute. Non trascuriamo i disturbi del riposoPOZZILLI - In occasione della Giornata Mondiale del Sonno, che quest’anno ricorre venerdì 13 marzo, il Neuromed richiama l’attenzione su ... molisenetwork.net

RE-CALL Giornata del Fiocchetto Lilla alla ASL di Foggia. Scopri l'iniziativa https://lattacco.it/it/poteri/72-sanita-di-capitanata/50572-fiocchetto-lilla-a-foggia-giornata-di-sensibilizzazione-allambulatorio-disturbi-comportamento-alimentare facebook