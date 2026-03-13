Mangimi Liverini, azienda con oltre 57 anni di attività, si trova nel cuore del Sannio, tra le colline di Benevento. La società si concentra sulla produzione di mangimi e ha annunciato un investimento nella Zona Economica Speciale (ZES). La presenza nel territorio si combina con una strategia di sviluppo finalizzata a rafforzare la propria presenza nel settore.

Nel cuore del Sannio, tra le colline di Benevento e la tradizione agricola secolare, si intrecciano storia familiare e visione finanziaria in un progetto imprenditoriale che dura da oltre 57 anni. Filippo Liverini, insieme al fratello Michele, guida Mangimi Liverini S.p.A., un’azienda che non si limita alla produzione di mangimi ma si è evoluta verso una gestione sostenibile e innovativa, diventando un punto di riferimento per l’economia locale. L’impegno va oltre i confini aziendali: dalla presidenza di Confindustria Benevento ai ruoli nelle istituzioni finanziarie, il percorso mostra come la passione per la finanza si trasformi in strumenti concreti per lo sviluppo del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 57 anni di eccellenza: Mangimi Liverini punta sulla ZES

Articoli correlati

Violentissimo frontale sulla Paullese ad Acquanegra: muore un uomo di 57 anniAcquanegra (Cremona), 12 febbraio 2026 - Ancora una tragedia sulle strade lombarde: un 36enne è morto questa mattina nello scontro tra la sua...

Camion che trasporta mangimi finisce nel canalone: spavento sulla superstradaTOCHIAROLO - Ha sfondato il guardrail ed è finito nella cunetta, dove ha proseguito la sua corsa per circa 500 metri.