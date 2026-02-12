Violentissimo frontale sulla Paullese ad Acquanegra | muore un uomo di 57 anni

Questa mattina, un uomo di 57 anni ha perso la vita in un incidente sulla strada statale Paullese, nel Cremonese. L’uomo si trovava alla guida della sua auto quando si è scontrato frontalmente con un camion. L’impatto è stato violentissimo, e i soccorritori, arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. La comunità di Acquanegra si stringe alla famiglia della vittima, ancora

Acquanegra (Cremona), 12 febbraio 2026 - Ancora una tragedia sulle strade lombarde: un 57enne è morto questa mattina nello scontro tra la sua automobile e un camion lungo la Paullese, nel tratto che attraversa il Comune di Acquanegra, in provincia di Cremona. La dinamica dell'incidente. Stando ai primi accertamenti, eseguiti dagli agenti della polizia stradale, ad innescare l'impatto sarebbe stato un sorpasso azzardato della vittima, che guidava una Opel e che avrebbe calcolato male i tempi della manovra. Di sicuro ha invaso la corsia di marcia opposta e l'impatto frontale con il mezzo pesante, un'autobotte, non gli ha lasciato scampo.

