Un uomo di 35 anni, residente a Oristano e originario di Capoterra, è stato arrestato mentre stava per ritirare un pacco contenente cinque chili di hashish presso un supermercato della provincia. La Guardia di Finanza ha fermato l’uomo durante il tentativo di consegna, sequestrando la sostanza stupefacente. L’operazione si è svolta senza incidenti, e l’indagato è stato portato in caserma.

Un uomo di trentacinque anni, originario di Capoterra e residente a Oristano, è stato arrestato mentre ritirava un pacco contenente cinque chili di hashish in un supermercato della provincia. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di finanza del gruppo di Olbia che aveva predisposto il controllo sul punto di ritiro automatico. Oggi, davanti alla giudice Federica Colantuono al Tribunale di Oristano, si è arrivati a un patteggiamento di undici mesi di reclusione con pena sospesa. L’intervento dei militari ha bloccato immediatamente A. D. nel momento esatto in cui presentava la spedizione sospetta. La scoperta delle sostanze stupefacenti all’interno del collo ha confermato i sospetti degli investigatori e ha portato all’arresto in flagranza di reato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 5 chili di hashish: la Finanza blocca il ritiro

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