Le autorità di Gorizia, rappresentate dalla Guardia di Finanza, hanno portato a termine un'importante operazione di contrasto al traffico di droga. Durante l'intervento, sono stati sequestrati oltre 110 chili di cocaina, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro il narcotraffico nella regione. Di seguito, il video che documenta i momenti principali dell'operazione.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Gorizia hanno concluso una rilevante operazione a contrasto del traffico di stupefacenti ponendo sotto sequestro oltre 110 chilogrammi di cocaina. Nello specifico, militari del Gruppo di Gorizia, durante controlli, hanno intercettato un autoarticolato che, dopo aver attraversato la barriera autostradale del Lisert (Gorizia), procedeva lungo la tratta autostradale in direzione uscita Stato verso la Slovenia. Al controllo, è risultato trasportare la droga. Lo stupefacente era suddiviso in 101 panetti, del peso di circa un chilo ognuno, custoditi all’interno di tre borsoni occultati all’interno della cabina del mezzo, con targa croata, che formalmente si dirigeva verso la Croazia, trasportando materiali edilizi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gorizia, la Guardia di Finanza sequestra 110 chili di cocaina: il video dell'operazione

Leggi anche: Siracusa, truffa sul Superbonus 110% con un condominio fantasma: la Finanza sequestra beni per 10 milioni

Leggi anche: La guardia di finanza sequestra oltre 31 mila articoli per Halloween non sicuri

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gorizia, la Guardia di Finanza sequestra 110 chili di cocaina: il video dell'operazione; Blitz anti droga, la finanza di Gorizia sequestra 110 chili di cocaina; 110 kilogrammi di cocaina sequestrati a bordo di un tir con targa croata; Un quintale di cocaina nel camion: arrestato.

Gorizia, la Guardia di Finanza sequestra 110 chili di cocaina: il video dell'operazione - (LaPresse) Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Gorizia hanno concluso una rilevante operazione a contrasto del traffico di ... stream24.ilsole24ore.com