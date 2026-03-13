4,6 miliardi fermi | il blocco che ingessa il Trentino

La Provincia di Trento ha 4,6 miliardi di euro bloccati nei suoi conti, una cifra che rappresenta un ostacolo evidente alla gestione delle risorse. Il Partito Democratico ha commentato la situazione come un segnale preoccupante, evidenziando il problema dei fondi inattivi che limita le possibilità di intervento e sviluppo nel territorio. La cifra si riferisce a un bilancio ormai congelato da tempo.

La Provincia di Trento si trova davanti a un bilancio con 4,6 miliardi di euro bloccati nelle casse, una somma che il Partito Democratico definisce come un segnale allarmante per la gestione delle risorse. Mentre i consiglieri Alessio Manica e Paolo Zanella denunciano l'incapacità della giunta attuale di spendere efficacemente, emerge il rischio concreto che grandi opere annunciate ma non realizzate stiano a ingessare lo sviluppo economico del territorio. Il problema non è solo la presenza di liquidità, ma l'impossibilità di trasformare questi fondi in crescita reale per il Pil regionale. I critici sostengono che mantenere così tanti soldi fermi impedisce ai Comuni di realizzare opere di manutenzione essenziali, creando un divario tra le promesse politiche e i fatti tangibili nella vita dei cittadini trentini.