Nuovo blocco dei Tir dell' America' s Cup | Manfredi fermi i lavori e parli prima col quartiere

Nuovo blocco questa mattina a Bagnoli ai camion diretti verso la colmata dell'ex area Italsider, dove sono in corso i lavori preparatori in vista della America's Cup. Proprio in questi giorni il sito è interessato dalla posa di migliaia di metri cubi di calcestruzzo armato. Abitanti del quartiere, attivisti e attiviste della rete No America’s Cup hanno presidiato gli incroci tra via Nuova Agnano e via Cocchia, interrompendo il transito dei soli camion diretti al cantiere e garantendo invece quello delle auto. Un’azione mirata, spiegano i promotori, per “difendere il territorio senza bloccare la città”. Al centro della protesta c’è la richiesta di uno stop immediato ai lavori. Secondo i manifestanti, la sospensione dei cantieri rappresenta l’unica condizione per avviare un confronto reale nel consiglio comunale monotematico su Bagnoli convocato per il 3 marzo. “Le decisioni si prendono dopo l’ascolto dei cittadini e non prima”, sostengono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

