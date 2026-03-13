3I ATLAS sta per salutarci Avi Loeb | Addio amico interstellare Ci lascia con 22 anomalie

Lunedì 16 marzo, 3IATLAS effettuerà il suo ultimo passaggio ravvicinato a Giove prima di scomparire nello spazio profondo. L'oggetto interstellare, che ha suscitato grande interesse tra gli scienziati, si avvicinerà al pianeta prima di allontanarsi definitivamente dalla nostra regione. Avi Loeb ha commentato la vicenda, ricordando le 22 anomalie rilevate durante il suo passaggio.

Lunedì 16 marzo 3IATLAS compirà l'ultimo passaggio ravvicinato a un pianeta del Sistema solare (Giove), per poi sparire per sempre nello spazio profondo. Il professor Avi Loeb, nel suo ultimo articolo pubblicato su Medium, ha lasciato un messaggio d'addio all'oggetto interstellare, ricordando le 22 anomalie che ha riscontrato da quando ha iniziato a studiarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

3I/ATLAS rilascia particelle più grandi delle comete: i nuovi calcoli di Avi Loeb sull’oggetto interstellareSecondo il professor Avi Loeb l'oggetto interstella 3IATLAS rilascia particelle di polvere con un diametro compreso tra 1 e 100 micrometri, più...

Per Avi Loeb 3I/ATLAS o si è disintegrato o non è una cometa naturale: i nuovi calcoliIl professor Avi Loeb sostiene che, sulla base di nuovi dati e immagini, l’oggetto interstellare 3I/ATLAS si sarebbe disintegrato in grandi pezzi al perielio, qualora si trattasse di una cometa ... fanpage.it

Granarolo dell’Emilia, Toni Scarmato parlerà delle ultime scoperte su 3I/AtlasUna splendida notizia per i numerosi appassionati italiani dell’oggetto interstellare 3I/Atlas. Il noto ricercatore nostrano, Toni Scarmato, stretto collaboratore del celebre astrofisico Avi Loeb, già ... mediterranews.org

