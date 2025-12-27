3I ATLAS rilascia particelle più grandi delle comete | i nuovi calcoli di Avi Loeb sull'oggetto interstellare
Secondo il professor Avi Loeb l'oggetto interstella 3IATLAS rilascia particelle di polvere con un diametro compreso tra 1 e 100 micrometri, più grandi di quelle normalmente rilasciate dalle comete del Sistema solare. E torna a suggerire la propulsione di un motore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Nuova immagine rivela che 3I/ATLAS emette raggi X, Avi Loeb: “Mai visto in un oggetto interstellare”
Leggi anche: Per Avi Loeb 3I/ATLAS o si è disintegrato o non è una cometa naturale: i nuovi calcoli
