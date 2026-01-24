Rintracciato a Dubai 39enne di Noale condannato l' avvocato | Chiederemo i domiciliari

Un uomo di 39 anni di Noale, condannato, è stato rintracciato a Dubai dalla polizia emiratina. Dopo l’indagine condotta dalla squadra mobile di Venezia, l’individuo dovrà essere estradato in Italia per scontare la pena. L’avvocato ha annunciato che chiederà i domiciliari. La vicenda evidenzia le procedure di cooperazione internazionale in materia di giustizia.

È stato rintracciato dalla polizia emiratina a Dubai, dopo l'indagine della squadra mobile della questura di Venezia e ora dovrà essere estradato in Italia per tornare a scontare la sua pena.S.B., 39enne nato in Albania, residente a Noale da almeno una quindicina d'anni con la famiglia, è stato.

