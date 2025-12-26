Un 29enne di Sogliano al Rubicone è stato riportato in carcere dai Carabinieri dopo che gli era stata revocata la detenzione domiciliare per ripetute violazioni delle regole a cui era sottoposto. L’uomo, nel dicembre del 2024 era stato sottoposto dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Da casa al carcere: 29enne riportato dietro le sbarre dopo ripetute violazioni

Condannato per evasione, maltrattamenti e rapina, viola l'affidamento in prova e torna in carcere.

