Da casa al carcere | 29enne riportato dietro le sbarre dopo ripetute violazioni
Un 29enne di Sogliano al Rubicone è stato riportato in carcere dai Carabinieri dopo che gli era stata revocata la detenzione domiciliare per ripetute violazioni delle regole a cui era sottoposto. L’uomo, nel dicembre del 2024 era stato sottoposto dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Dignità in crisi dietro le sbarre: "Emergenza totale in carcere"
Leggi anche: Benevento, droga in carcere: madri e figli spacciatori dietro le sbarre
Condannato per evasione, maltrattamenti e rapina, viola l'affidamento in prova e torna in carcere.
Sestu, revocato l’affidamento ai servizi sociali: 29enne finisce in carcere - Il provvedimento disposto dal Tribunale di Cagliari per precedenti reati tra cui rapina e resistenza a pubblico ufficiale ... cagliaripad.it
Marijuana in auto e a casa, sequestrato oltre mezzo chilo: 29enne in manette - Tenta di superare un posto di controllo ma viene fermato in pochi secondi dai carabinieri, nell'auto e in casa gli inquirenti sequestrano quasi un chilo di marijuana. ilmattino.it
Stamattina con @nessunotocchicaino.it sono stata alla casa circondariale di #rebibbia #carcere #natale #25dicembre x.com
Natale in carcere, la visita dei volontari a tutti le persone detenute della Casa Circondariale di Foggia - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.