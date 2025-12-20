Piano assegnazione e sicurezza il Governo Meloni assegna nuovi agenti per la sicurezza dell' Umbria
Presentato e approvato il piano nazionale per l'assegnazione, tramite nuove assunzioni o trasferimenti, delle forze dell'ordine nei vari comandi o caserme di tutto il Paese. Obiettivo del Governo è quello di rafforzare le aree più a rischio criminalità o dove c'è un sottorganico cronico ormai. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
