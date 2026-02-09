Oro batte record storico | oltre 5.000 dollari l’oncia la paura per i mercati spinge gli investitori al rifugio sicuro

L’oro raggiunge un nuovo massimo storico superando i 5.000 dollari l’oncia. La paura di una crisi finanziaria spinge tanti investitori a comprare oro come rifugio sicuro. I mercati sono agitati e molti preferiscono mettere al riparo i propri risparmi in metallo prezioso. La corsa all’oro non si ferma, e il prezzo continua a salire, creando scompiglio tra gli operatori.

Oro al Nuovo Massimo Storico: La Corsa al Rifugio Sicuro Spaventa i Mercati. Il mercato dell’oro è in fermento. Oggi, 9 febbraio 2026, il prezzo dell’oro ha superato una soglia cruciale, attestandosi oltre i 5.000 dollari per oncia e segnando un nuovo record storico. Questo rialzo, improvviso e significativo, non è un evento isolato ma si inserisce in un quadro economico globale caratterizzato da crescente incertezza e volatilità. La spinta verso l’acquisto di oro come bene rifugio è evidente e riflette una profonda sfiducia nella stabilità dei mercati finanziari tradizionali. L’impennata del valore dell’oro è stata registrata principalmente sul mercato spot, il luogo in cui il metallo prezioso viene scambiato per consegna immediata.🔗 Leggi su Ameve.eu

L'oro ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando i 5.

