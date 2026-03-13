32enne accoltellata su bus | ‘L’aggressore è una vittima dimenticata dalla società’

Una donna di 32 anni è stata ferita con un coltello durante un episodio avvenuto su un autobus. L’aggressore, secondo le testimonianze, è visto come una vittima della società. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’aggressione. La scena si è svolta in un momento di tensione a bordo del mezzo pubblico. Sono stati chiamati i soccorsi per prestare assistenza alla donna ferita.

Alessia Viola, una penalista napoletana di 32 anni, ha vissuto momenti strazianti a bordo di un bus nel quartiere Vomero di Napoli. È stata accoltellata da un uomo di 39 anni, il quale, dopo essere stato arrestato, ha preso la tragica decisione di togliersi la vita. Questo evento ha scosso la comunità locale, sollevando interrogativi su salute mentale e sicurezza pubblica. La giovane avvocatessa ha rilasciato un'intervista a Il Corriere del Mezzogiorno, in cui illustra non solo il suo dramma personale, ma anche la complessità della situazione del suo aggressore.

